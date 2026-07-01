Soirée Karaoké au camping Le Parc de Vaux Camping Le Parc de Vaux*** Ambrières-les-Vallées

vendredi 10 juillet 2026 · Camping Le Parc de Vaux*** · Ambrières-les-Vallées

Informations pratiques

Ambrières-les-Vallées

Soirée Karaoké au camping Le Parc de Vaux

Camping Le Parc de Vaux*** 35 rue des Colverts Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Soirée Karaoké gratuite, ouverte à tous, sous les Sunlights des Tropiques

Franck Sartori ambiance le snack bar du camping avec son accordéon et son synthé.

Venez chanter, danser et passer un très bon moment en toute convivialité !

Soirée chaleureuse en perspective !

Restauration sur place possible frites, hamburger, pizzas, glaces, boissons.

Réservations conseillées pour le snack bar. .

Camping Le Parc de Vaux*** 35 rue des Colverts Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 25

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English :

A free karaoke evening, open to all, under the Tropical Sunlights?

L’événement Soirée Karaoké au camping Le Parc de Vaux Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-03 par Bocage Mayennais Tourisme