Soirée karaoké Humani’thé Dozulé

Informations pratiques

Dozulé

Soirée karaoké

Humani’thé 50 grande rue Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:30:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Si vous aimez chanter, rire et passer un bon moment dans une ambiance conviviale, n’hésitez pas à venir participer à cette soirée karaoké. Que vous montiez sur scène ou que vous soyez simplement là pour encourager les chanteurs, tout le monde est le bienvenu !

Si vous aimez chanter, rire et passer un bon moment dans une ambiance conviviale, n’hésitez pas à venir participer à cette soirée karaoké. Que vous montiez sur scène ou que vous soyez simplement là pour encourager les chanteurs, tout le monde est le bienvenu ! .

Humani’thé 50 grande rue Dozulé 14430 Calvados Normandie humanithe.14430@gmail.com

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English : Soirée karaoké

If you enjoy singing, laughing and having a good time in a friendly atmosphere, do come along and join us for this karaoke night. Whether you take to the stage or are simply there to cheer on the singers, everyone is welcome!

L’événement Soirée karaoké Dozulé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge