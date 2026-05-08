Soirée Karaoke Hasparren
Soirée Karaoke Hasparren vendredi 8 mai 2026.
Hasparren
Soirée Karaoke
Pub Dancing Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Envie de chanter, t’amuser et passer une super soirée ,
rejoins l’équipe du pub dancing pour une soirée karaoké pleine d’ambiance. .
Pub Dancing Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 61 61 30
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English : Soirée Karaoke
L’événement Soirée Karaoke Hasparren a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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