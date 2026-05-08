Hasparren

Soirée Karaoke

Pub Dancing Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Envie de chanter, t’amuser et passer une super soirée ,

rejoins l’équipe du pub dancing pour une soirée karaoké pleine d’ambiance. .

Pub Dancing Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 61 61 30

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English : Soirée Karaoke

L’événement Soirée Karaoke Hasparren a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque