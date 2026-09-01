Soirée Karaoke Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux
vendredi 11 septembre 2026 · Place Simone Veil · Saint-Laurent-en-Grandvaux
Informations pratiques
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Soirée Karaoke
Place Simone Veil Le Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 23:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Soirée Karaoké au Séquane, à partir de 19h avec pizzas et planches à partager.
Sur réservation au 03 63 34 00 56 .
Place Simone Veil Le Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 34 00 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Karaoke
L’événement Soirée Karaoke Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
À voir aussi à Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura)
- Forum des associations salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux 12 septembre 2026
- Don du sang Saint-Laurent-en-Grandvaux 21 septembre 2026
- Octobre Rose à Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux 10 octobre 2026
- Souper dansant des pompiers Saint-Laurent-en-Grandvaux 17 octobre 2026
- Dîner à l’aveugle 2nde édition La sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux 28 novembre 2026