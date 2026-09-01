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Soirée Karaoke Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux

vendredi 11 septembre 2026 · Place Simone Veil · Saint-Laurent-en-Grandvaux

Soirée Karaoke Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place Simone Veil
Adresse
Le Séquane
Ville
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux
Département
Jura
Tarif

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Soirée Karaoke

Place Simone Veil Le Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 23:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Soirée Karaoké au Séquane, à partir de 19h avec pizzas et planches à partager.
Sur réservation au 03 63 34 00 56   .

Place Simone Veil Le Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 34 00 56 

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English : Soirée Karaoke

L’événement Soirée Karaoke Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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