Soirée Karaoke Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux

Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Soirée Karaoke

Place Simone Veil Le Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11 23:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Soirée Karaoké au Séquane, à partir de 19h avec pizzas et planches à partager.

Sur réservation au 03 63 34 00 56 .

Place Simone Veil Le Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 34 00 56

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English : Soirée Karaoke

L’événement Soirée Karaoke Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX