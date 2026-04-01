Sarras

Soirée karaoké

Complexe Sportif Sarras Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez chanter et vous amuser lors de cette soirée karaoké organisée par Sarras & Co au Complexe Sportif de Sarras. Planches apéro disponibles sur réservation.

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Complexe Sportif Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 03 02 33

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English :

Come and sing along to this karaoke evening organized by Sarras & Co at the Complexe Sportif de Sarras. Aperitif planks available on reservation.

L’événement Soirée karaoké Sarras a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche