Soirée Kréol, Brasserie d’Orville, Louvres

Soirée Kréol Samedi 27 juin, 17h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-28T01:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-28T01:00:00+02:00

Viens fêter avec nous cette belle soirée dédiée à la culture créole, animée par Dj Kila. Musique, danse et cuisine seront au rendez-vous de cet événement à l’ambiance chaleureuse et conviviale.

C’est la soirée où on plonge au cœur des traditions créoles.

️ Tout d’abord, côté cuisine, tu pourras découvrir une carte entièrement renouvelée spécialement pour ce soir-là ! Des spécialités kréol, aussi bien réunionnaise, que antillaise à découvrir le jour J.

Côté musique, Dj Kila viendra chauffer le dancefloor dès 19h, pour vous faire danser jusqu’à 1 heure ! C’est parti pour un voyage en direction des Caraïbes. Au programme : zouk rétro pour les connaisseurs, kompa en douceur, dancehall à l’ancienne, mix ensoleillé des îles, pause zouk love et final explosif en shatta et bouyon jusqu’à la fermeture.

Bref, prépare toi à danser, déguster et célébrer dans la plus pure tradition créole !

Qui dit soirée, dit bien sapé·e ! On compte sur toi pour venir en tenue soignée afin que l’ambiance reste aussi belle que la soirée. ✨

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

⏲️ LE MIX DÉMARRE À 19 H

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, houblon & Zoukez zoukez ! CheerZ !

SOIRÉE KRÉOL [avec Dj Kila]

Samedi 27 juin

De 17 h à 1 h – Dj Set dès 19 h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/6hUyrB9CO »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

Viens fêter avec nous cette belle soirée dédiée à la culture créole, animée par Dj Kila. Musique, danse et cuisine seront au rendez-vous de cet événement à l’ambiance chaleureuse et conviviale.