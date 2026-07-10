Soirée La Guinguette du Domaine Saint-Cyr-sur-Menthon
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Cyr-sur-Menthon
Informations pratiques
Saint-Cyr-sur-Menthon
Soirée La Guinguette du Domaine
987 chemin des Seiglieres Saint-Cyr-sur-Menthon Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Un cadre champêtre, des guirlandes colorées, une buvette, c’est ça les vendredis guinguettes. A chaque soirée son ambiance concert, spectacle, quizz, karaoké…
.
987 chemin des Seiglieres Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A rustic setting, colorful garlands, and a refreshment stand—that’s what “Vendredis Guinguettes” is all about. Every evening has its own vibe: concerts, shows, trivia nights, karaoke…
L’événement Soirée La Guinguette du Domaine Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
À voir aussi à Saint-Cyr-sur-Menthon (Ain)
- Vente de pains La grange du clou Saint-Cyr-sur-Menthon 19 juillet 2026
- Observation des chauve-souris La Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon 28 juillet 2026