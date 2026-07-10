Informations pratiques

Saint-Cyr-sur-Menthon

Soirée La Guinguette du Domaine

987 chemin des Seiglieres Saint-Cyr-sur-Menthon Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Un cadre champêtre, des guirlandes colorées, une buvette, c’est ça les vendredis guinguettes. A chaque soirée son ambiance concert, spectacle, quizz, karaoké…

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987 chemin des Seiglieres Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

A rustic setting, colorful garlands, and a refreshment stand—that’s what “Vendredis Guinguettes” is all about. Every evening has its own vibe: concerts, shows, trivia nights, karaoke…

L’événement Soirée La Guinguette du Domaine Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle