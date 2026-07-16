SOIRÉE LALALA, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

SOIRÉE LALALA Jeudi 24 septembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

TARIF UNIQUE : 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T23:30:00+02:00

LALALA est de retour au Rocher et met les bouchées doubles, au service de l’association de sauvetage en mer SOS Méditerranée. Cette année, c’est la salle 1200 qui sera le théâtre de l’opération : participer à une chorale géante pour partager le plaisir de chanter en live tout en contribuant à soutenir une cause solidaire. Valentine, chanteuse (mais aussi autrice-compositrice dans une première vie) formée aux conservatoires de Tourcoing et Paris, est aux manettes, avec des musiciens qui interprètent le morceau adapté pour l’exercice. Elle est aussi à l’initiative de ce concept lancé dans le Nord en 2018, et dont le combo aventure polyphonique éphémère et cause solidaire connaît un succès croissant. Le petit plus qui pimente la soirée, le titre qui sera interprété n’est pas connu lors des inscriptions.

Dress code : 50 nuances de… Bordeaux

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/soiree-lalala-24092026-1830 »}]

Une soirée LALALA grand format! Trois syllabes entraînantes pour un concept résumé en 3 mots: un lieu, une chanson, une cause, et une expérience en 3 temps: curiosité, plaisir, satisfaction.