Soirée Land Art à Rezay Rezay
dimanche 23 août 2026 · Rezay
Informations pratiques
Rezay
Soirée Land Art à Rezay
615 route des minogers Rezay Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Laissez parler votre créativité au cœur de la nature !
Participez à une soirée Land Art à Rezay et découvrez une activité artistique originale en plein air. Après une courte promenade pour récolter feuilles, fleurs, pierres et autres trésors naturels, créez une œuvre éphémère sous les conseils de Cathy Cluzel Buron, artiste plasticienne.
Un moment de partage, de créativité et de convivialité à vivre en famille ou entre amis. Une petite restauration et une buvette seront également proposées sur place. 5 .
615 route des minogers Rezay 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 75 66 94 renouszayvous@gmail.com
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English :
Let your creativity run wild in the heart of nature!
L’événement Soirée Land Art à Rezay Rezay a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CHATEAUMEILLANT
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