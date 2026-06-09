SOIRÉE LATINO ROCK AVEC JULIEN BRUGEL & CORALIE Rue Verdi Saint-Cyprien
SOIRÉE LATINO ROCK AVEC JULIEN BRUGEL & CORALIE Rue Verdi Saint-Cyprien samedi 25 juillet 2026.
Saint-Cyprien
SOIRÉE LATINO ROCK AVEC JULIEN BRUGEL & CORALIE
Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Samedi 25 juillet à partir de 20h > Grand Stade Evénements présente une soirée Latino Rock à Saint-Cyprien !
Vous êtes à la recherche d’une soirée dansante ? Ne cherchez pas plus loin ! Une soirée au bord de la piscine, c’est sûr, vous passerez un m…
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Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 00
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English :
Saturday, July 25 from 8pm > Grand Stade Evénements presents a Latino Rock evening in Saint-Cyprien!
Looking for a dance party? Look no further! An evening by the pool, you’re sure to have a great time!
L’événement SOIRÉE LATINO ROCK AVEC JULIEN BRUGEL & CORALIE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-02 par OT DE SAINT CYPRIEN
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