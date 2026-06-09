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SOIRÉE LATINO ROCK AVEC JULIEN BRUGEL & CORALIE Rue Verdi Saint-Cyprien

SOIRÉE LATINO ROCK AVEC JULIEN BRUGEL & CORALIE Rue Verdi Saint-Cyprien

SOIRÉE LATINO ROCK AVEC JULIEN BRUGEL & CORALIE Rue Verdi Saint-Cyprien samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Rue Verdi

Adresse : Grand Stade les Capellans

Ville : 66750 Saint-Cyprien

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Cyprien

SOIRÉE LATINO ROCK AVEC JULIEN BRUGEL & CORALIE

Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Samedi 25 juillet à partir de 20h > Grand Stade Evénements présente une soirée Latino Rock à Saint-Cyprien !

Vous êtes à la recherche d’une soirée dansante ? Ne cherchez pas plus loin ! Une soirée au bord de la piscine, c’est sûr, vous passerez un m…
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Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 00 

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English :

Saturday, July 25 from 8pm > Grand Stade Evénements presents a Latino Rock evening in Saint-Cyprien!

Looking for a dance party? Look no further! An evening by the pool, you’re sure to have a great time!

L’événement SOIRÉE LATINO ROCK AVEC JULIEN BRUGEL & CORALIE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-02 par OT DE SAINT CYPRIEN

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