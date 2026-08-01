Soirée Line Dance Bar-cave l’Atelier Maen Roch
jeudi 27 août 2026 · Bar-cave l'Atelier · Maen Roch
Informations pratiques
Maen Roch
Soirée Line Dance
Bar-cave l’Atelier 13 Rue des Marches du Coglais Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Couesnon Line Dance vous convie à une soirée ouverte à tous sous le rythme de la danse en ligne.
Cette nouvelle association maenroquoise a pour but de faire découvrir la line dance dans un esprit de convivialité.
Débutants bienvenus Gratuit .
Bar-cave l’Atelier 13 Rue des Marches du Coglais Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 12 66 29 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Line Dance Maen Roch a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
À voir aussi à Maen Roch (Ille-et-Vilaine)
- Balade à la découverte des oiseaux sur la voie verte Saint-Etienne-en-Coglès Maen Roch 19 août 2026
- Sortie nature A la découverte des papillons de nuit La Branche Maen Roch 19 août 2026
- Collecte don du sang Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch 20 août 2026
- Constellations systémiques et familiales avec les chevaux Domaine de Bel-Orient Maen Roch 22 août 2026
- Soirée de fin d’été Guinguette Rue Albert Camus Maen Roch 28 août 2026