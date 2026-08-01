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AGENDA · Maen Roch

Soirée Line Dance Bar-cave l’Atelier Maen Roch

jeudi 27 août 2026 · Bar-cave l'Atelier · Maen Roch

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bar-cave l'Atelier
Adresse
13 Rue des Marches du Coglais
Ville
35460 Maen Roch
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Maen Roch

Soirée Line Dance

Bar-cave l’Atelier 13 Rue des Marches du Coglais Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Couesnon Line Dance vous convie à une soirée ouverte à tous sous le rythme de la danse en ligne.

Cette nouvelle association maenroquoise a pour but de faire découvrir la line dance dans un esprit de convivialité.

Débutants bienvenus Gratuit   .

Bar-cave l’Atelier 13 Rue des Marches du Coglais Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 12 66 29 65 

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English :

L’événement Soirée Line Dance Maen Roch a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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