Soirée Line Dance Bar-cave l’Atelier Maen Roch

Informations pratiques

Maen Roch

Soirée Line Dance

Bar-cave l’Atelier 13 Rue des Marches du Coglais Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Couesnon Line Dance vous convie à une soirée ouverte à tous sous le rythme de la danse en ligne.

Cette nouvelle association maenroquoise a pour but de faire découvrir la line dance dans un esprit de convivialité.

Débutants bienvenus Gratuit .

Bar-cave l’Atelier 13 Rue des Marches du Coglais Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 12 66 29 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Line Dance Maen Roch a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne