Soirée Loco La Rotonde Châteaurenard

Soirée Loco

Jeudi 7 mai 2026 à partir de 20h.

Début des concerts à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

L’accent est mis sur les musiciens en herbe ou chevronnés du territoire prêts à sortir de leurs studios de répétitions, garages ou caves pour présenter leurs propres compos en live.

Configuration debout.

Une nouvelle Soirée Loco pour proposer à des groupes de la scène locale de fouler la scène de La Rotonde et présenter leurs compos en live. Pour cette 10ième édition, ce sont quatre nouveaux talents locaux qui vont pouvoir à leur tour tout déchirer sur scène. En ouverture de soirée, les gagnants du concours de Slam 2025 organisé par la commune présenteront à voix nue leurs textes.



Marco Lewis

Guitariste et auteur-compositeur à la voix claire, Marco Lewis fusionne folk moderne, harmonies délicates et écriture sensible. Son univers, teinté d’ocre et de bleu nuit, évoque la douce mélancolie des road trips au soleil couchant. Inspiré par Bon Iver ou Adrianne Lenker, il déploie sur scène une émotion brute et lumineuse.



Chiara Bertacchini

Énergie rock, touches de jazz, et textes en français à 20 ans, élève du conservatoire d’Avignon, Chiara s’émancipe et crée son propre répertoire. Avec son groupe, elle dévoile une musique percutante et intime à l’image de son premier single, La Vierge Rouge . Il n’y a pas plus grand combat que celui que l’on gagne sur soi.



Out of The Way

Inspiré par des groupes Anglo-saxons, tels que King of Leon, Arctic Monkeys, Foals et bien d’autres, le trio Out of The Way offre des mélodies percutantes et des lignes de basse entraînantes. Ils défendront sur scène présente leur premier album It will rain on sunday afternoon aux sonorités Rock/Indie-Folk intemporelles.



Agartha

Agartha est un power trio de Dirt Rock, où se croisent punk, metal et garage. Basé à Avignon, le groupe affirme une identité singulière et se distingue par l’intensité de ses prestations scéniques, toujours marquées par une énergie communicative et une présence magnétique.



Sur réservation (dans la limite des places disponibles). .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

English :

The focus is on budding and seasoned local musicians ready to step out of their rehearsal studios, garages or cellars to present their own compositions live.

Standing configuration.

