Exposition de peintures Espace Isidore Rollande Châteaurenard
Exposition de peintures Espace Isidore Rollande Châteaurenard mercredi 6 mai 2026.
Châteaurenard
Exposition de peintures
Du 06/05 au 26/05/2026 le mardi, mercredi, vendredi et samedi.
Mardi et Vendredi de 13h à 18h. (Période de vacances scolaires de 10h à 18h).
Mercredi et Samedi de 10h à 18h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-06
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-06
Exposition de peintures à la Médiathèque Isidore Rollande.
Exposition de peintures à la médiathèque.
A quoi tic ! Découvrez l’exposition de peintures de l’atelier arts plastiques sur le thème de l’eau par la MJC. .
Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80
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English :
Exhibition on the Resistance at the Médiathèque Isidore Rollande.
L’événement Exposition de peintures Châteaurenard a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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