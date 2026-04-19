Exposition de peintures Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Châteaurenard

Exposition de peintures

Du 06/05 au 26/05/2026 le mardi, mercredi, vendredi et samedi.

Mardi et Vendredi de 13h à 18h. (Période de vacances scolaires de 10h à 18h).

Mercredi et Samedi de 10h à 18h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-06

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-06

Exposition de peintures à la Médiathèque Isidore Rollande.

Exposition de peintures à la médiathèque.



A quoi tic ! Découvrez l’exposition de peintures de l’atelier arts plastiques sur le thème de l’eau par la MJC. .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80

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English :

Exhibition on the Resistance at the Médiathèque Isidore Rollande.

L’événement Exposition de peintures Châteaurenard a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence