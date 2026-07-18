SOIRÉE LOTO BINGO Camping de l’Estuaire Paimbœuf
samedi 18 juillet 2026 · Camping de l'Estuaire · Paimbœuf
Informations pratiques
Paimbœuf
SOIRÉE LOTO BINGO
Camping de l’Estuaire 1 Chemin de l’Estuaire Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06
Soirée loto / bingo
Venez tenter votre chance lors de cette soirée loto/bingo conviviale organisée sur la terrasse du snack L’Explorateur ! De nombreux lots sont à gagner dans une ambiance chaleureuse.
La vente des cartons débute à 20 h 30 et le premier tirage aura lieu à 21 h.
Tarifs
1 carton 2 €
3 cartons 5 €
De nombreux lots vous attendent ! .
Camping de l’Estuaire 1 Chemin de l’Estuaire Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 84 53 contact@campinglestuaire.fr
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English :
L’événement SOIRÉE LOTO BINGO Paimbœuf a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Saint Brevin
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