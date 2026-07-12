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AGENDA · Honfleur

Soirée LOTO Honfleur

samedi 22 août 2026 · Honfleur

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle du Poudreux, 3 rue du Coq enchainé
Ville
14600 Honfleur
Département
Calvados
Tarif

Honfleur

Soirée LOTO

Salle du Poudreux, 3 rue du Coq enchainé Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 23:59:00

Date(s) :
2026-08-22

Loto à Honfleur, organisé par l’association des parents d’élèves de l’Etablissement Notre Dame St Joseph.
Loto à Honfleur, organisé par l’association des parents d’élèves de l’Etablissement Notre Dame St Joseph.
Salle des fêtes du Poudreux (derrière la station TOTAL)
A gagner bon Restaurant, Airfryer, Plancha, bons d’achat, lot apéritif, Tassimo, électroménager divers, panier garni…
Réservation obligatoire
Buvette et restauration rapide sur place   .

Salle du Poudreux, 3 rue du Coq enchainé Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 7 45 88 45 40 

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English : Soirée LOTO

A lottery in Honfleur, organised by the Parents’ Association of the Notre Dame St Joseph School.

L’événement Soirée LOTO Honfleur a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Honfleur-Beuzeville

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