Soirée LOTO Honfleur
samedi 22 août 2026 · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Soirée LOTO
Salle du Poudreux, 3 rue du Coq enchainé Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 23:59:00
Date(s) :
2026-08-22
Loto à Honfleur, organisé par l’association des parents d’élèves de l’Etablissement Notre Dame St Joseph.
Loto à Honfleur, organisé par l’association des parents d’élèves de l’Etablissement Notre Dame St Joseph.
Salle des fêtes du Poudreux (derrière la station TOTAL)
A gagner bon Restaurant, Airfryer, Plancha, bons d’achat, lot apéritif, Tassimo, électroménager divers, panier garni…
Réservation obligatoire
Buvette et restauration rapide sur place .
Salle du Poudreux, 3 rue du Coq enchainé Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 7 45 88 45 40
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English : Soirée LOTO
A lottery in Honfleur, organised by the Parents’ Association of the Notre Dame St Joseph School.
L’événement Soirée LOTO Honfleur a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Honfleur-Beuzeville
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