Informations pratiques

Honfleur

Soirée LOTO

Salle du Poudreux, 3 rue du Coq enchainé Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 23:59:00

Date(s) :

2026-08-22

Loto à Honfleur, organisé par l’association des parents d’élèves de l’Etablissement Notre Dame St Joseph.

Loto à Honfleur, organisé par l’association des parents d’élèves de l’Etablissement Notre Dame St Joseph.

Salle des fêtes du Poudreux (derrière la station TOTAL)

A gagner bon Restaurant, Airfryer, Plancha, bons d’achat, lot apéritif, Tassimo, électroménager divers, panier garni…

Réservation obligatoire

Buvette et restauration rapide sur place .

Salle du Poudreux, 3 rue du Coq enchainé Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 7 45 88 45 40

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English : Soirée LOTO

A lottery in Honfleur, organised by the Parents’ Association of the Notre Dame St Joseph School.

L’événement Soirée LOTO Honfleur a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Honfleur-Beuzeville