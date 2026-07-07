Soirée Loups-garous de Thiercelieux Médiathèque Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Soirée Loups-garous de Thiercelieux

Médiathèque Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Jeu de société à rôle caché opposant villageois et loups garous, ils doivent mutuellement s’éliminer sans se faire démasquer…

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Médiathèque Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00 mediatheque@angely.net

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L’événement Soirée Loups-garous de Thiercelieux Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge