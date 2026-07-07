Soirée Loups-garous de Thiercelieux Médiathèque Saint-Jean-d’Angély
mardi 7 juillet 2026 · Médiathèque · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Soirée Loups-garous de Thiercelieux
Médiathèque Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07 19:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Jeu de société à rôle caché opposant villageois et loups garous, ils doivent mutuellement s’éliminer sans se faire démasquer…
.
Médiathèque Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00 mediatheque@angely.net
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L’événement Soirée Loups-garous de Thiercelieux Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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