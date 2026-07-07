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Soirée Loups-garous de Thiercelieux Médiathèque Saint-Jean-d’Angély

mardi 7 juillet 2026 · Médiathèque · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
Abbaye Royale
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Jean-d’Angély

Soirée Loups-garous de Thiercelieux

Médiathèque Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07 19:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Jeu de société à rôle caché opposant villageois et loups garous, ils doivent mutuellement s’éliminer sans se faire démasquer…
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Médiathèque Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00  mediatheque@angely.net

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English :

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L’événement Soirée Loups-garous de Thiercelieux Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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