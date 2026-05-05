Soirée Loups-Garous Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Granville

Soirée Loups-Garous

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 19:30:00

fin : 2026-05-24 21:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Accessible aux débutant.es.

Dans l’Est sauvage, le petit hameau de Thiercelieux est devenu la proie des Loups-Garous. Chaque nuit, ils dévorent un villageois. Le jour, ils essaient de masquer leur identité. Démasquez les loups-garous qui terrorisent le hameau de Thiercelieux!

Durant cette soirée, nous jouerons au jeu de rôles Loups-Garous , jeu qui permet d’allier l’art de la persuasion, de la stratégie et de la discrétion puis nous partagerons un moment dans le bar juste en face de l’atelier (une boisson comprise dans la formule). .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Soirée Loups-Garous

L’événement Soirée Loups-Garous Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer