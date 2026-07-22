Soirée “Loups-Garous” Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

Soirée “Loups-Garous”

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Bluffez, enquêtez et démasquez les loups-garous lors d’une soirée pleine de suspense ! Entre stratégie, intuition et fous rires, venez partager un moment convivial autour du célèbre jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux.

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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

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English :

Bluff, investigate, and unmask the werewolves during an evening full of suspense! Combining strategy, intuition, and laughter, come join us for a fun-filled evening playing the famous game *Les Loups-Garous de Thiercelieux*.

L’événement Soirée “Loups-Garous” Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes