Soirée “Loups-Garous” Chéray Saint-Georges-d’Oléron
vendredi 30 octobre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Soirée “Loups-Garous”
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Bluffez, enquêtez et démasquez les loups-garous lors d’une soirée pleine de suspense ! Entre stratégie, intuition et fous rires, venez partager un moment convivial autour du célèbre jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux.
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
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English :
Bluff, investigate, and unmask the werewolves during an evening full of suspense! Combining strategy, intuition, and laughter, come join us for a fun-filled evening playing the famous game *Les Loups-Garous de Thiercelieux*.
L’événement Soirée “Loups-Garous” Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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