Soirée magret de canard Saint-Astier
Soirée magret de canard Saint-Astier samedi 25 juillet 2026.
Soirée magret de canard
salle des fêtes Saint-Astier Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Repas avec ambiance conviviale assurée.
Soirée magret de canard
Pensez à vos couverts
Buvette
Animation musicale
Feu d’artifice .
salle des fêtes Saint-Astier 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 66 07 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée magret de canard
L’événement Soirée magret de canard Saint-Astier a été mis à jour le 2026-02-02 par OT du Pays de Duras CDT47