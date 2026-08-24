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Soirée magret de canard Saint-Astier

samedi 24 juillet 2027 · Saint-Astier

Soirée magret de canard Saint-Astier

Informations pratiques

Début
samedi 24 juillet 2027
Fin
samedi 24 juillet 2027
Heure de début
19:00:00
Adresse
salle des fêtes
Ville
47120 Saint-Astier
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Saint-Astier

Soirée magret de canard

salle des fêtes Saint-Astier Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-24 19:00:00
fin : 2027-07-24 02:00:00

Date(s) :
2027-07-24

Repas avec ambiance conviviale assurée.
Soirée magret de canard au brasero
Pensez à vos couverts
Buvette
Animation musicale
Feu d’artifice
Prévoir vos couverts   .

salle des fêtes Saint-Astier 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 66 07 22 

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English : Soirée magret de canard

L’événement Soirée magret de canard Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-24 par OT du Pays de Duras CDT47

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