Châteaudun

Soirée médiévale

Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Grand Châteaudun Tourisme propose à la belle saison des soirées médiévales dans le centre historique de Châteaudun. Il s’agit de visites guidées théâtralisées animées par des acteurs costumés et ponctuées d’animations médiévales (combats de chevaliers, théâtre, danse, spectacle de feu.)

Les étapes qui jalonnent le parcours vous permettront de revivre des combats de chevaliers, d’assister à des saynètes et des danses médiévales et enfin d’admirer l’adresse des jongleurs et des cracheurs de feu lors du spectacle final au pied des remparts.

Informations et réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme. 7 .

Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

Grand Châteaudun Tourisme offers medieval evenings in the historic center of Châteaudun. These are theatrical guided tours led by costumed actors and punctuated by medieval entertainment (knight fights, theater, dance, fire shows, etc.)

L’événement Soirée médiévale Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-16 par OT GRAND CHATEAUDUN