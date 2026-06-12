Bédarieux

SOIREE MER AVEC LA TOURNÉE HÉRAULT VACANCES

Place Pasteur Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Soirée Mer 18h à 23h

Parmi les rendez-vous de l’été, ne manquez pas cette nouvelle soirée festive aux airs de bord de mer.

Au programme dégustation de coquillages et brasucade avec le Cettois coquillages, grande sardinade préparée par l’association de pétanque bédaricienne, et pour animer la soirée en musique, un concert aux sonorités des années 70 avec le groupe 70’s Song

Parking de l’Orb

Parmi les rendez-vous de l’été, ne manquez pas cette nouvelle soirée festive aux airs de bord de mer.

Au programme dégustation de coquillages et brasucade avec le Cettois coquillages, grande sardinade préparée par l’association de pétanque bédaricienne, et pour animer la soirée en musique, un concert aux sonorités des années 70 avec le groupe 70’s Song. Cinq musiciens chanteurs, mêlant énergie, arrangements musicaux et vocaux.

Mais aussi la grande Tournée Hérault Vacances qui fera étape à Bédarieux !

18h à 23h | Soirée mer avec la Tournée Hérault Vacances, restauration sur place et concert 70’s song

Parking de l’Orb .

Place Pasteur Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27

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English :

Soirée Mer 6pm to 11pm

Don’t miss this festive seaside evening.

On the program: shellfish tasting and brasucade with Cettois coquillages, a large sardinade prepared by the Bédaric pétanque association, and to liven up the evening with music, a 70s concert by the group 70?s Song

Parking de l’Orb

L’événement SOIREE MER AVEC LA TOURNÉE HÉRAULT VACANCES Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB