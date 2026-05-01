Soirée Mix Dj Max Sign avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe

Mours-Saint-Eusèbe

Soirée Mix Dj Max Sign

avenue Dauphiné Provence My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Préparez-vous… le CLUB MIX SPÉCIAL SHATTA débarque au My Beers de Mours avec DJ Mike Sign aux platines de 20h à 23h30 !

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avenue Dauphiné Provence My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

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English :

Get ready? the SHATTA SPECIAL CLUB MIX is coming to My Beers in Mours with DJ Mike Sign on the decks from 8pm to 11:30pm!

L’événement Soirée Mix Dj Max Sign Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-05-25 par Valence Romans Tourisme