Soirée poker My Beers Mours avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe

Soirée poker My Beers Mours

avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 17:30:00

fin : 2026-04-12 20:30:00

Date(s) :

2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-26

Bonne nouvelle ! Les soirées POKER reprennent dans ton My Beers Mours!

Tous les dimanches soirs, rdv pour un tournoi convivial avec le Gambetta Poker Club.



Alors, qui d’entre vous tentera le meilleur coup de poker ?

.

English :

Good news! POKER evenings are back in your My Beers Mours!

Every Sunday evening, join us for a friendly tournament with the Gambetta Poker Club.



So, who’s going to make the best poker move?

