Soirée moit-moit Place de la Major Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Soirée moit-moit

Mercredi 5 août 2026 de 19h à 23h30. Place de la Major Esplanade de la Major Jean-Paul II Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 23:30:00

Date(s) :

2026-08-05

La pizza à l’honneur pour une soirée festive en mode dolce vita à la marseillaise !

Pizza, disco & soleil La soirée Italo-Marseillaise !



Marseille célèbre son héritage culinaire sous les derniers rayons d’un magnifique coucher de soleil pour une soirée unique où l’histoire rime avec la fête.



Retrouvez l’esprit de l’invention marseillaise de 1962 ! C’est ici, dans la cité phocéenne, que Jean Méritan, steward sur les bateaux en Méditerranée, a eu l’idée géniale de transformer un camion en temple de la pizza. Aujourd’hui, nous rendons hommage à cette innovation qui a conquis la France et le monde dans une ambiance festive.



Venez déguster votre morceau de pizza élaboré avec amour par nos artisans pizzaiolos. Chaque bouchée est une célébration de la pâte fine, des ingrédients frais et de l’art de vivre méditerranéen.



Préparez vos paillettes, vos plus beaux pas de danse, et votre envie de faire la fête, cette soirée est faite pour vous.



Rendez-vous sur l’esplanade de la Major, ne manquez pas ce moment où Marseille honore son patrimoine culinaire ! .

Place de la Major Esplanade de la Major Jean-Paul II Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Pizza takes center stage for a festive evening in the spirit of the dolce vita Marseille-style!

L’événement Soirée moit-moit Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille