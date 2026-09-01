AGENDA · Sancoins
Soirée Moule Frite Sancoins
samedi 12 septembre 2026 · Sancoins
Informations pratiques
Sancoins
Soirée Moule Frite
11 Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Réservations avant le 4 septembre
07.89.53.22.82 ou 06.24.63.92.92 20 .
11 Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 7 89 53 22 82
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English :
Reservations must be made by September 4
L’événement Soirée Moule Frite Sancoins a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Loire en Berry
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