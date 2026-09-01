Informations pratiques

Sancoins

Soirée Moule Frite

11 Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Réservations avant le 4 septembre

07.89.53.22.82 ou 06.24.63.92.92 20 .

11 Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 7 89 53 22 82

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English :

Reservations must be made by September 4

L’événement Soirée Moule Frite Sancoins a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Loire en Berry