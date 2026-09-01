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Soirée Moule Frite Sancoins

samedi 12 septembre 2026 · Sancoins

Soirée Moule Frite Sancoins

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
11 Place du Champ du Puits
Ville
18600 Sancoins
Département
Cher
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Sancoins

Soirée Moule Frite

11 Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Réservations avant le 4 septembre
07.89.53.22.82 ou 06.24.63.92.92 20  .

11 Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 7 89 53 22 82 

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English :

Reservations must be made by September 4

L’événement Soirée Moule Frite Sancoins a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Loire en Berry

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