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Soirée moules frites à Maranville Maranville

samedi 4 juillet 2026 · Maranville

Soirée moules frites à Maranville Maranville

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Adresse
Bar associatif de Maranville
Ville
52370 Maranville
Département
Haute-Marne
Tarif
12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Maranville

Soirée moules frites à Maranville

Bar associatif de Maranville Maranville Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Tout public
Sur place ou à emporter.
Plat de substitution steak haché frites
Sur réservation (paiement à la réservation, seul le type de plat choisi à la réservation sera servi).   .

Bar associatif de Maranville Maranville 52370 Haute-Marne Grand Est +33 6 30 06 74 31 

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English :

L’événement Soirée moules frites à Maranville Maranville a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne des Trois Forêts

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