Soirée moules frites à Maranville Maranville
samedi 4 juillet 2026 · Maranville
Informations pratiques
Maranville
Soirée moules frites à Maranville
Bar associatif de Maranville Maranville Haute-Marne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Sur place ou à emporter.
Plat de substitution steak haché frites
Sur réservation (paiement à la réservation, seul le type de plat choisi à la réservation sera servi). .
Bar associatif de Maranville Maranville 52370 Haute-Marne Grand Est +33 6 30 06 74 31
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English :
L’événement Soirée moules frites à Maranville Maranville a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne des Trois Forêts
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