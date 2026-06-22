Informations pratiques

Maranville

Soirée moules frites à Maranville

Bar associatif de Maranville Maranville Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Sur place ou à emporter.

Plat de substitution steak haché frites

Sur réservation (paiement à la réservation, seul le type de plat choisi à la réservation sera servi). .

Bar associatif de Maranville Maranville 52370 Haute-Marne Grand Est +33 6 30 06 74 31

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English :

L’événement Soirée moules frites à Maranville Maranville a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne des Trois Forêts