Soirée moules frites et concert Gourdon-Murat
vendredi 14 août 2026 · Gourdon-Murat
Informations pratiques
Gourdon-Murat
Soirée moules frites et concert
21 route de Tulle Gourdon-Murat Corrèze
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 23:30:00
Date(s) :
2026-08-14
La 1ère soirée événement au Le Petit Gourdonnais LPG nous avons le plaisir de recevoir Les Vois’In pour cette première.
Ça va être festif !
Pensez à réserver avant mardi 11 soir .
21 route de Tulle Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 02 97 98
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English : Soirée moules frites et concert
L’événement Soirée moules frites et concert Gourdon-Murat a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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