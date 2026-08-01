Informations pratiques

Gourdon-Murat

Soirée moules frites et concert

21 route de Tulle Gourdon-Murat Corrèze

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

La 1ère soirée événement au Le Petit Gourdonnais LPG nous avons le plaisir de recevoir Les Vois’In pour cette première.

Ça va être festif !

Pensez à réserver avant mardi 11 soir .

21 route de Tulle Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 02 97 98

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English : Soirée moules frites et concert

L’événement Soirée moules frites et concert Gourdon-Murat a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze