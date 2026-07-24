Informations pratiques

Saint-Geniès-de-Varensal

SOIRÉE MOULES FRITES ET DJ DUO PARTY MIX

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

RDV au foyer rural de plaisance à 20h30

Soirée moules frites 20€ adhérent / 22€ non adhérents

Réservation avant le 19 aout au 04 67 23 69 04

Macédoine + moules frites + tarte + 1/4 de vin

Ambiance musicale avec Duo Party mix

RDV au foyer rural de plaisance à 20h30

Soirée moules frites 20€ adhérent / 22€ non adhérents

Réservation avant le 19 aout au 04 67 23 69 04

Macédoine + moules frites + tarte + 1/4 de vin

Ambiance musicale avec Duo Party mix .

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04

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English : SOIRÉE MOULES FRITES ET DJ DUO PARTY MIX

Meet at the Plaisance Rural Community Center at 8:30 p.m.

Mussels and fries night: 20? for members / 22? for non-members

Reservations required by August 19 at 04 67 23 69 04

Macedoine salad + mussels and fries + tart + 1/4 bottle of wine

Live music by Duo Party Mix

L’événement SOIRÉE MOULES FRITES ET DJ DUO PARTY MIX Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB