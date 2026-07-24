SOIRÉE MOULES FRITES ET DJ DUO PARTY MIX Saint-Geniès-de-Varensal
vendredi 21 août 2026 · Saint-Geniès-de-Varensal
Informations pratiques
Saint-Geniès-de-Varensal
SOIRÉE MOULES FRITES ET DJ DUO PARTY MIX
2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal Hérault
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
RDV au foyer rural de plaisance à 20h30
Soirée moules frites 20€ adhérent / 22€ non adhérents
Réservation avant le 19 aout au 04 67 23 69 04
Macédoine + moules frites + tarte + 1/4 de vin
Ambiance musicale avec Duo Party mix
RDV au foyer rural de plaisance à 20h30
Soirée moules frites 20€ adhérent / 22€ non adhérents
Réservation avant le 19 aout au 04 67 23 69 04
Macédoine + moules frites + tarte + 1/4 de vin
Ambiance musicale avec Duo Party mix .
2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04
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English : SOIRÉE MOULES FRITES ET DJ DUO PARTY MIX
Meet at the Plaisance Rural Community Center at 8:30 p.m.
Mussels and fries night: 20? for members / 22? for non-members
Reservations required by August 19 at 04 67 23 69 04
Macedoine salad + mussels and fries + tart + 1/4 bottle of wine
Live music by Duo Party Mix
L’événement SOIRÉE MOULES FRITES ET DJ DUO PARTY MIX Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB