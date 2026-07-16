UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Eymouthiers

Soirée moules frites Restaurant du camping du Chambon Eymouthiers

jeudi 16 juillet 2026 · Restaurant du camping du Chambon · Eymouthiers

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Restaurant du camping du Chambon
Adresse
861 rue de la Tardoire
Ville
16220 Eymouthiers
Département
Charente
Tarif

Eymouthiers

Soirée moules frites

Restaurant du camping du Chambon 861 rue de la Tardoire Eymouthiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Chaque jeudi de la saison, soirée moules frites organisée au restaurant du camping dès 18h30
  .

Restaurant du camping du Chambon 861 rue de la Tardoire Eymouthiers 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 05 45 64  restaurantlechambon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Thursday during the season, the campground restaurant hosts a mussels and fries night starting at 6:30 p.m.

L’événement Soirée moules frites Eymouthiers a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

À voir aussi à Eymouthiers (Charente)