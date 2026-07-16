Soirée moules frites Restaurant du camping du Chambon Eymouthiers

jeudi 16 juillet 2026 · Restaurant du camping du Chambon · Eymouthiers

Informations pratiques

Eymouthiers

Soirée moules frites

Restaurant du camping du Chambon 861 rue de la Tardoire Eymouthiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Chaque jeudi de la saison, soirée moules frites organisée au restaurant du camping dès 18h30

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Restaurant du camping du Chambon 861 rue de la Tardoire Eymouthiers 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 05 45 64 restaurantlechambon@gmail.com

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English :

Every Thursday during the season, the campground restaurant hosts a mussels and fries night starting at 6:30 p.m.

L’événement Soirée moules frites Eymouthiers a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord