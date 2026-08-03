SOIRÉE MOUSSE Port-Vendres
jeudi 13 août 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
SOIRÉE MOUSSE
Quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Préparez-vous à vivre une soirée haute en couleur où la musique et la bonne humeur envahissent la piste ! Une animation festive et rafraîchissante à partager en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale menée par DJ Martial.
.
Quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready for a vibrant evening where music and good vibes take over the dance floor! A festive and refreshing event to enjoy with family or friends in a friendly atmosphere hosted by DJ Martial.
L’événement SOIRÉE MOUSSE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-30 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
À voir aussi à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDEE PORT-VENDRES AU FIL DE L’EAU Port-Vendres 3 août 2026
- VISITE GUIDEE AU CREPUSCULE SUR LES PAS DE CHARLES-RENNIE MACKINTOSH Port-Vendres 5 août 2026
- ATELIER MICRO ARCHÉO Port-Vendres 7 août 2026
- THÉÂTRE GREC SUR LES FALAISES PLEIN AIR Port-Vendres 7 août 2026
- CONCERT SWING SERENADE SISTERS Port-Vendres 9 août 2026