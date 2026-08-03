Informations pratiques

Port-Vendres

SOIRÉE MOUSSE

Quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Préparez-vous à vivre une soirée haute en couleur où la musique et la bonne humeur envahissent la piste ! Une animation festive et rafraîchissante à partager en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale menée par DJ Martial.

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Quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99

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English :

Get ready for a vibrant evening where music and good vibes take over the dance floor! A festive and refreshing event to enjoy with family or friends in a friendly atmosphere hosted by DJ Martial.

L’événement SOIRÉE MOUSSE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-30 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE