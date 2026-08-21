Soirée Murder, Médiathèque La Source, Harnes

Informations pratiques

Soirée Murder Samedi 3 octobre, 18h30 Médiathèque La Source Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00

Soirée Murder

animée par l’association On fait un jeu

Un crime a été commis !

Il va falloir ensemble enquêter, poser des questions, fouiller des documents pour trouver des indices…

Quels seront les meilleurs « detectives » ?

Une soirée originale basée sur une enquête par équipe.

SAMEDI 3 OCTOBRE – de 18h30 à 20h30

Public familial à partir de 12 ans (Sur réservation)

Médiathèque La Source Harnes Harnes 62440 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321492414 https://mediatheque.ville-harnes.fr/index.php?database=harnes http://facebook.com/MediathequeLaSource [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.49.24.14 »}] Située au 8 chemin de la 2ème voie, la Médiathèque La Source est un projet culturel ambitieux ! Equipement moderne et innovant, l’écrin culturel répond aux attentes des professionnels mais aussi aux aspirations des habitants. Officiellement ouverte depuis le 2 septembre 2019, elle s’inscrit dans une logique assumée de culture pour tous avec une gratuité totale ! Parking et Transport à proximité

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