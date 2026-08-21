Spectacle Longues Jupes et Culottes Courtes, Médiathèque La Source, Harnes

Informations pratiques

Spectacle Longues Jupes et Culottes Courtes Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque La Source Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Spectacle Longues jupes et culottes courtes

Cie L’Estafette

Accroché aux jupes de sa mère, un enfant rêve son aventure et sa découverte du monde, à travers les objets fascinants du monde des grands. Ces objets interdits prennent vie et se transforment en un ballet magique…

Le concerto en bébé majeur peut alors commencer !

SAMEDI 3 OCTOBRE- 10h30

pour les 18 mois – 5 ans- Durée 25 mn (sur réservation)

Médiathèque La Source Harnes Harnes 62440 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321492414 https://mediatheque.ville-harnes.fr/index.php?database=harnes http://facebook.com/MediathequeLaSource [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.49.24.14 »}] Située au 8 chemin de la 2ème voie, la Médiathèque La Source est un projet culturel ambitieux ! Equipement moderne et innovant, l’écrin culturel répond aux attentes des professionnels mais aussi aux aspirations des habitants. Officiellement ouverte depuis le 2 septembre 2019, elle s’inscrit dans une logique assumée de culture pour tous avec une gratuité totale ! Parking et Transport à proximité

Biblis en folie 2026

Cie L’estafette©