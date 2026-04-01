Soirée Murder Party BiolaVie Penne-d’Agenais
Soirée Murder Party BiolaVie Penne-d’Agenais vendredi 24 avril 2026.
Penne-d’Agenais
Soirée Murder Party
BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24 23:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Envie de passer une soirée mémorable et gourmande ?! Alors venez participer à une Murder Party !
Vous allez incarner un personnage et devoir résoudre un meurtre !
Le tout autour d’un bon repas maison.
Places limitées, réservation obligatoire. .
BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03
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English : Soirée Murder Party
L’événement Soirée Murder Party Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne
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