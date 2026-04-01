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Soirée Murder Party BiolaVie Penne-d’Agenais

Soirée Murder Party BiolaVie Penne-d’Agenais

Soirée Murder Party BiolaVie Penne-d’Agenais vendredi 24 avril 2026.

Lieu : BiolaVie

Adresse : 15 Rue des Écoles

Ville : 47140 Penne-d'Agenais

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Penne-d’Agenais

Soirée Murder Party

BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24 23:30:00

Date(s) :
2026-04-24

Envie de passer une soirée mémorable et gourmande ?! Alors venez participer à une Murder Party !
Vous allez incarner un personnage et devoir résoudre un meurtre !
Le tout autour d’un bon repas maison.
Places limitées, réservation obligatoire.   .

BiolaVie 15 Rue des Écoles Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03 

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English : Soirée Murder Party

L’événement Soirée Murder Party Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne

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