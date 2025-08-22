Penne-d’Agenais, Auradou, dans les coteaux nord du Pays de Serres Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Penne-d’Agenais, Auradou, dans les coteaux nord du Pays de Serres A pieds Difficile

Penne-d’Agenais, Auradou, dans les coteaux nord du Pays de Serres 47140 Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Un des circuits les plus exigeants du département. Du fond des vallées étroites, les chemins tracent tout droit sur les pechs escarpés. Heureusement, quelques passages sur de longs plateaux offrent des plages de repos et des zones d’ombre appréciables en été.

Difficile

+33 5 53 66 14 14

English : Penne-d’Agenais, Auradou, dans les coteaux nord du Pays de Serres

One of the most demanding circuits in the department. From the bottom of the narrow valleys, the paths trace straight on the steep pechs. Fortunately, some passages on long plateaus offer resting beaches and appreciable areas of shade in summer.

Deutsch : Penne-d’Agenais, Auradou, dans les coteaux nord du Pays de Serres

Eine der anspruchsvollsten Strecken des Departements. Von den Tiefen der engen Täler führen die Wege schnurgerade über die steilen Pechs. Glücklicherweise bieten einige Abschnitte über lange Hochebenen im Sommer willkommene Ruhepausen und schattige Bereiche.

Italiano :

Uno dei circuiti più impegnativi del dipartimento. Dal fondo delle strette valli, i sentieri corrono direttamente sui ripidi pechs. Fortunatamente, alcuni passaggi su lunghi altopiani offrono aree di sosta e un’ombra apprezzabile in estate.

Español : Penne-d’Agenais, Auradou, dans les coteaux nord du Pays de Serres

Uno de los circuitos más exigentes del departamento. Desde el fondo de los estrechos valles, los senderos discurren en línea recta sobre los escarpados pechs. Afortunadamente, algunos pasajes de las largas mesetas ofrecen áreas de descanso y una sombra apreciable en verano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine