Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Course de caisses à savon Penne-d’Agenais

Course de caisses à savon Penne-d’Agenais

Course de caisses à savon Penne-d’Agenais dimanche 24 mai 2026.

Ville : 47140 Penne-d'Agenais

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Penne-d’Agenais

Course de caisses à savon

Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

3ème édition de la course de caisses à savon, avec pleins de nouveautés !
Inscription obligatoire jusqu’au 3 mai, par mail !
Renseignements par téléphone.   .

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 25 25  animation@ville-pennedagenais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course de caisses à savon

L’événement Course de caisses à savon Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne

À voir aussi à Penne-d'Agenais (Lot-et-Garonne)