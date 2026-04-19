Course de caisses à savon Penne-d’Agenais
Course de caisses à savon Penne-d’Agenais dimanche 24 mai 2026.
Penne-d’Agenais
Course de caisses à savon
Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
3ème édition de la course de caisses à savon, avec pleins de nouveautés !
Inscription obligatoire jusqu’au 3 mai, par mail !
Renseignements par téléphone. .
Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 25 25 animation@ville-pennedagenais.fr
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English : Course de caisses à savon
L’événement Course de caisses à savon Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne
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