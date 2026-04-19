Penne-d’Agenais

Course de caisses à savon

Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

3ème édition de la course de caisses à savon, avec pleins de nouveautés !

Inscription obligatoire jusqu’au 3 mai, par mail !

Renseignements par téléphone. .

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 25 25 animation@ville-pennedagenais.fr

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English : Course de caisses à savon

L’événement Course de caisses à savon Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne