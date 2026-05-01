Soirée musicale Rue de l’Église Château-Chalon
Soirée musicale Rue de l’Église Château-Chalon samedi 23 mai 2026.
Château-Chalon
Soirée musicale
Rue de l’Église Place de l’Église Château-Chalon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 01:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Soirée musicale organisée par l’Association les Amis de Château-Chalon.
Au programme chansons françaises folk avec le groupe jurassien Bon’R.
Entrée libre buvette & restauration sur place .
Rue de l’Église Place de l’Église Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté spectacle.chateauchalon@gmail.com
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English : Soirée musicale
L’événement Soirée musicale Château-Chalon a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme JurAbsolu