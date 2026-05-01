Soirée musicale Rue de l’Église Château-Chalon

Château-Chalon

Soirée musicale

Rue de l’Église Place de l’Église Château-Chalon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 01:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Soirée musicale organisée par l’Association les Amis de Château-Chalon.

Au programme chansons françaises folk avec le groupe jurassien Bon’R.

Entrée libre buvette & restauration sur place .

Rue de l’Église Place de l’Église Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté spectacle.chateauchalon@gmail.com

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English : Soirée musicale

L’événement Soirée musicale Château-Chalon a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme JurAbsolu