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Soirée musicale Rue de l’Église Château-Chalon

Soirée musicale Rue de l’Église Château-Chalon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Place de l'Église

Ville : 39210 Château-Chalon

Département : Jura

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Château-Chalon

Soirée musicale

Rue de l’Église Place de l’Église Château-Chalon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 01:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Soirée musicale organisée par l’Association les Amis de Château-Chalon.
Au programme chansons françaises folk avec le groupe jurassien Bon’R.
Entrée libre buvette & restauration sur place   .

Rue de l’Église Place de l’Église Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté   spectacle.chateauchalon@gmail.com

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English : Soirée musicale

L’événement Soirée musicale Château-Chalon a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme JurAbsolu

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