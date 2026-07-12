SOIRÉE MUSICALE LES TIRES BOUCHONS MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens
samedi 1 août 2026 · MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
SOIRÉE MUSICALE LES TIRES BOUCHONS
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Soirée festive chez MiMi !
Animation musicale par Les Tires Bouchons, soirée old school jazz.
Restauration sur place. .
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie mimi.stgaudens@gmail.com
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English :
A festive evening at MiMi’s!
L’événement SOIRÉE MUSICALE LES TIRES BOUCHONS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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