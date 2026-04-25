Soirée musicale Road to California Complexe Sportif Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Soirée musicale Road to California

Complexe Sportif 14 Rue Foulques Nerra Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Préparez-vous pour un rendez-vous musical convivial à la Poitevinière !

Suite au succès de sa première édition, l’USPP vous invite à une nouvelle soirée musicale autour du show Road to California , un hommage au rock américain.

Le groupe TRIO COVER, fort de ses 20 ans d’expérience et de plus de 1500 concerts en France et en Europe, vous propose un répertoire pop rock composé de titres spécialement sélectionnés pour leur ambiance entraînante et dansante.

Road to California met à l’honneur des artistes comme Eagles, The Pointer Sisters, The Doors, ZZ Top, et The Beach Boys.

Un moment de partage autour de reprises rock et pop, favorisant le mélange des générations et les retrouvailles.

La soirée débutera avec la première partie assurée par ChiK and ChoK, suivie d’un after DJ. .

Complexe Sportif 14 Rue Foulques Nerra Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 89 37 59 55 usppevents@gmail.com

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English :

Get ready for a convivial musical rendezvous at La Poitevinière!

L’événement Soirée musicale Road to California Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-25 par Pôle Tourisme ôsezMauges