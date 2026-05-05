SOIRÉE NEW WAVE Parc Technologique du Canal Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

SOIRÉE NEW WAVE

Parc Technologique du Canal Le Bikini Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 8 EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 23:00:00

fin : 2026-05-09 23:59:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Cap sur une ambiance new wave entre mélancolie et énergie dansante.

Soirée New Wave au Bikini

————————-

### Plongez dans l’univers sombre et envoûtant de la New Wave.

Le **Samedi 9 Mai** dès **23h**, le Bikini vous ouvre ses portes pour une nuit aux sonorités électroniques et atmosphères hypnotiques.

Une soirée pour se retrouver, danser et se laisser porter par une ambiance à la fois froide, élégante et intensément festive.

Côté musique, plongez dans une atmosphère new wave entre rythmes électroniques, mélodies sombres et classiques du genre avec un mix pop/rock/new wave THE CURE, SIOUXSIE, JOY DIVISION, B-52’S, DEPECHE MODE, YAZOO, SIMPLE MINDS, ANNE CLARK, INDOCHINE, KIM WYLDE, TAXI GIRL, BLONDIE, SOFT CELL, VISAGE, THE BELLE STARS, BRONSKI BEAT, NINA HAGEN, TALK TALK, NIAGARA, SISTER OF MERCY, AH AH, EURYTMICS, OMD, FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD, PROPAGANDA, NEW ORDER, RITA MITSOUKO, CULTURE CLUB …. 7.5 .

Parc Technologique du Canal Le Bikini Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new-wave ambience of melancholy and danceable energy.

L’événement SOIRÉE NEW WAVE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE