Entre Nocturne et Tango, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

Entre Nocturne et Tango Mardi 12 mai, 20h00 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

12 €, 8 € (adhérents AMR, étudiants, demandeurs d’emploi, groupes à partir de 10 personnes)

Gratuit pour les moins de 18 ans

Réservations/tarifs préférentiels (10€) : sur site AMR avant le 11 mai, ou par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T20:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-12T20:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:30:00+02:00

Issu de l’Orchestre du Capitole de Toulouse, ce quatuor vous plongera dans des ambiances très typées avec des compositeurs phares. Il vous fera goûter à l’élégance classique autrichienne (Mozart), au charme romantique slave (Borodine), mais aussi à la vivacité du tango argentin (Piazzolla).

Les musiciens :

Coline Berland, violon

Originaire de Lyon, Coline Berland débute le violon au Conservatoire de Lyon et à l’ENM de Villeurbanne. Elle part ensuite faire ses études au Canada, à Montréal où elle obtient son bachelor et son master dans la classe de Claude Richard.

Passionnée par la musique de chambre et la musique contemporaine, elle aura l’opportunité de se perfectionner grâce aux conseils de Lorraine Vaillancourt, Jutta Puchammer-Sédillot et Yegor Dyachkov.

Souhaitant poursuivre son apprentissage dans la voie orchestrale, elle rejoint l’académie de l’orchestre symphonique de San Francisco dans la classe de Melissa Kleinbart. Elle intégrera par la suite The Orchestra Now, un orchestre basé dans l’état de New York et pendant trois ans elle se produira en concert dans les plus belles salles de la ville telles que le Carneggie Hall, Jazz at Lincoln Center, le Metropolitan Museum et le Alice Tully Hall.

De retour en France, elle rejoint régulièrement les rangs de l’orchestre de l’Opéra de Lyon, de l’Orchestre national des Pays de la Loire, l’orchestre de l’Opéra de Saint-Étienne en qualité de violoniste supplémentaire avant d’intégrer en 2022 l’Orchestre national du Capitole de Toulouse.

Edwige Farenc, violon

Edwige Farenc commence ses études musicales au Conservatoire national de région de Dijon, où elle obtient une médaille d’or et un premier accessit de perfectionnement. Elle entre ensuite au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon dans la classe d’Elisabeth Balmas et obtient en 1994 son Diplôme national d’études supérieures de musique avec un premier prix de violon.

Elle est alors admise à la Hogeschool Voor de Kunsten d’Utrecht aux Pays-Bas, où elle passe trois ans dans la classe de Viktor Liberman. Pour ses études, le Ministère des Affaires étrangères lui accorde en 1995 la bourse Lavoisier. Elle termine son cursus en obtenant en 1997 un diplôme de concertiste (Uitvoerend Musicus).

Parallèlement, elle développe sa passion pour l’orchestre en effectuant de nombreuses tournées avec l’Orchestre des jeunes de l’Union Européenne de 1993 à 1996, et avec l’Orchestre des jeunes Gustav Mahler durant l’année 1997. Elle est membre de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse depuis 1998.

Elle pratique aussi régulièrement la musique de chambre au sein de diverses formations, notamment dans le cadre des Clefs de Saint-Pierre.

Claire Pélissier, alto

Claire commence le violon au conservatoire du Mans à l’âge de 7 ans. Elle obtient un premier prix de violon à l’unanimité au C.N.R. de Saint-Maur en 1983 et l’année suivante un premier prix d’alto à l’unanimité. De 1984 à 1987 elle poursuit ses études au C.N.S.M. de Paris dans la classe de Colette Lequien où elle obtient les premiers prix d’alto et de musique de chambre. Après avoir participé à diverses pièces de théâtre dans la compagnie Renaud-Barrault, joué dans des ensembles de musique contemporaine et l’Orchestre national de Jazz, elle rentre en 1992 à l’Orchestre national du Capitole de Toulouse.

Gaël Seydoux, violoncelle

Gaël Seydoux débute le violoncelle à Saint-Étienne. En 1999 il obtient un D.N.E.S.M. mention très bien au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon dans la classe d’ Yvan Chiffoleau et Patrick Gabard. Sa collaboration avec le compositeur Colin Roche l’amène à créer plusieurs pièces qui lui sont dédiées : Carnet de bois de pin pour violoncelle seul, Réflexion I sur le Carnet pour violoncelle et ensemble de violoncelles, ainsi que La robe des choses pour violoncelle seul. De 2000 à 2005, il est co-soliste de l’orchestre du Teatro Regio de Turin. Il joue régulièrement au sein de la Filarmonica 900 del Teatro Regio di Torino. De 2005 à 2006 il est membre de l’Orchestre symphonique de Mulhouse. Depuis 2006 il est violoncelliste au sein de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse. Depuis 1997, il est membre du quatuor de violoncelles Alexander avec lequel il enregistre en 2006 un disque consacré à la musique française contemporaine.

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://sites.google.com/view/amr-ramonville/concerts »}, {« type »: « email », « value »: « amrsa@netc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0651441824 »}]

Concert de musique de chambre, avec des œuvres phares du 18ème au 20ème siècle. concert quatuor à cordes

Claude Roux