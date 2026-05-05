FDP FLEUR DE PEAU • COMPAGNIE L’AN 01 place Pablo Picasso Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

FDP FLEUR DE PEAU • COMPAGNIE L’AN 01

place Pablo Picasso place Pablo Picasso 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07 19:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Étape de travail Exposition performative

[**SOIRÉE D’INAUGURATION DU KIOSQUE NOMADE À LA CITÉ ROSE RÉSIDENCE ST. AGNE !**](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/kiosque-nomade/)

Fleur de peau, c’est à la fois une exposition, une performance, et un personnage. C’est Orvoën Bret. Son rapport à sa masculinité, son vécu en tant que personne née avec des organes génitaux masculins et élevée avec force à être un homme dans une famille de militaires et douanier·ère·s.

**C’est d’abord un objet dans l’espace public, familier et étrange une boîte, une cabine qui attise la curiosité. Un néon scintille, un jingle retentit. À intervalle régulier, il appelle à venir rencontrer un homme ou à tester sa virilité.**

[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/fdp-fleur-de-peau/) .

place Pablo Picasso place Pablo Picasso 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Work step Performative exhibition

L’événement FDP FLEUR DE PEAU • COMPAGNIE L’AN 01 Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE