FDP FLEUR DE PEAU • COMPAGNIE L’AN 01 place Pablo Picasso Ramonville-Saint-Agne
FDP FLEUR DE PEAU • COMPAGNIE L’AN 01 place Pablo Picasso Ramonville-Saint-Agne jeudi 7 mai 2026.
Ramonville-Saint-Agne
FDP FLEUR DE PEAU • COMPAGNIE L’AN 01
place Pablo Picasso place Pablo Picasso 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:00:00
fin : 2026-05-07 19:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Étape de travail Exposition performative
[**SOIRÉE D’INAUGURATION DU KIOSQUE NOMADE À LA CITÉ ROSE RÉSIDENCE ST. AGNE !**](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/kiosque-nomade/)
Fleur de peau, c’est à la fois une exposition, une performance, et un personnage. C’est Orvoën Bret. Son rapport à sa masculinité, son vécu en tant que personne née avec des organes génitaux masculins et élevée avec force à être un homme dans une famille de militaires et douanier·ère·s.
**C’est d’abord un objet dans l’espace public, familier et étrange une boîte, une cabine qui attise la curiosité. Un néon scintille, un jingle retentit. À intervalle régulier, il appelle à venir rencontrer un homme ou à tester sa virilité.**
[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/fdp-fleur-de-peau/) .
place Pablo Picasso place Pablo Picasso 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Work step Performative exhibition
L’événement FDP FLEUR DE PEAU • COMPAGNIE L’AN 01 Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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