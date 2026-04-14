DE GLACIS EN CONSTELLATIONS – Josette Guilbot, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

DE GLACIS EN CONSTELLATIONS – Josette Guilbot 5 – 21 mai Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

Entrée libre aux horaires d’ouverture du Kiwi et les samedis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T18:00:00+02:00

Depuis une dizaine d’années, Josette Guilbot explore la matière à travers la photographie. Dans l’espace domestique devenu laboratoire, elle observe des matières ordinaires, organiques et culinaires, soumises au temps. Couleurs, reflets et textures en mutation révèlent peu à peu un univers abstrait évoquant cratères et paysages planétaires. Autodidacte, issue du collage, son travail interroge la relation entre matière, environnement et transformation, où la forme se métamorphose et se fige l’espace d’un instant.

Dans l’objectif de mettre en application les droits culturels, nous cherchons à ouvrir toujours plus le projet d’ARTO et laisser place à des initiatives citoyennes, comme cette exposition. Avec ses images, Josette Guilbot nous fait voyager vers ses rêves de vastes horizons !

+ D’infos ici !

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/ »}] [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/de-glacis-en-constellations/ »}]

Expo d’artistes locaux Exposition Photogaphie

© Josette Guilbot