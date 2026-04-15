KIOSQUE NOMADE, 85 rue des Cigognes, Ramonville, Ramonville-Saint-Agne

KIOSQUE NOMADE 7 mai – 7 juillet 85 rue des Cigognes, Ramonville Haute-Garonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T10:00:00+02:00 – 2026-05-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T18:00:00+02:00

UN KIOSQUE NOMADE S’INSTALLE À LA CITÉ ROSE / RÉSIDENCE ST. AGNE !

Le Kiosque, c’est un mobilier urbain modulable en bois que nous avons construit cet hiver au Kiwi, en nous inspirant de nos complices d’Archipel 19 à Bruxelles. Il prend place dans l’espace public pour les beaux jours, et se replie lorsque l’hiver s’annonce. Ouvert à toutes et tous, il transforme les places, les parcs et les trottoirs en lieux de rencontres vivantes. Tour à tour scène, refuge ou point de rassemblement, le Kiosque invite à s’arrêter, à échanger, à écouter ou simplement à être là. Il peut devenir cercle de discussion, espace de jeu, table improvisée ou refuge éphémère.

Il est une forme à habiter ensemble. Nous y proposerons quelques temps forts, mais c’est surtout à vous de vous en emparer, de l’inventer et de lui donner vie !

+ D’infos ici !

85 rue des Cigognes, Ramonville 85 rue des Cigognes 31520 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/ »}] [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/kiosque-nomade/ »}]

Refuge éphémère

© Solveig Augereau