Concert Sebastopol, place Pablo Picasso 31520 Ramonville, Ramonville-Saint-Agne
Concert Sebastopol, place Pablo Picasso 31520 Ramonville, Ramonville-Saint-Agne jeudi 7 mai 2026.
Concert Sebastopol Jeudi 7 mai, 19h00 place Pablo Picasso 31520 Ramonville Haute-Garonne
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00
SOIRÉE D’INAUGURATION DU KIOSQUE NOMADE À LA CITÉ ROSE / RÉSIDENCE ST. AGNE !
C’est une énorme malle de magicien qui se déplie, tout un orchestre improbable se met à défiler entre les mains de Sebastopol en créant l’illusion d’un orchestre complet.
Un concert aux rythmes swing et blues, plein de trouvailles visuelles et sonores, qui nous touchera quel que soit notre âge, avec humour et musicalité !
>> Plus d’infos
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Homme-orchestre concert musique
© Olivier Humhum
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