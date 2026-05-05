STAGE DE HOOP DANCE place Picasso Ramonville-Saint-Agne
STAGE DE HOOP DANCE place Picasso Ramonville-Saint-Agne dimanche 10 mai 2026.
Ramonville-Saint-Agne
STAGE DE HOOP DANCE
place Picasso Salle de danse Picasso Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Apprendre à danser avec un hula hoop c’est un jeu d’enfant pour les grand.es et les petits ! Danser avec un cerceau c’est ludique et sportif !
Viens apprendre les illusions de la Hoop Dance, les mouvements magiques des isolations autour du corps et en off body ! Un cocktail de mouvements appris avec une méthode ludique et toujours en musique !
La Gatoun hoop t’invite pour se stage de Hoop Dance, ouvert aux adultes, ado et enfants ( de plus de 8 ans ). Viens apprendre et renforcer les bases de la Hoopdance pendant un stage de 2h dans la salle de danse Picasso à Ramonville Saint Agne ( à 5mn du métro). 20 .
place Picasso Salle de danse Picasso Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie contact@crocosmos.com
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English :
Learning to dance with a hula hoop is child’s play for young and old alike! Dancing with a hoop is fun and sporty!
L’événement STAGE DE HOOP DANCE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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