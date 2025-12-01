Soirée Noël La Ferté-Bernard
Soirée Noël La Ferté-Bernard samedi 20 décembre 2025.
Soirée Noël
Chope et Compagnie La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Au programme Blind Test par DJ DM, Toasts de saumon et foie gras offerts, Cadeaux à gogo, De bonnes mousses bien fraîches. Bloquez votre soirée ! .
Chope et Compagnie La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 56 17
