Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Nu-Cumbia Moments Café Moments Café Longeville-sur-Mer

Soirée Nu-Cumbia Moments Café Moments Café Longeville-sur-Mer jeudi 6 août 2026.

Lieu : Moments Café

Adresse : 404 Chemin des Oursins

Ville : 85560 Longeville-sur-Mer

Département : Vendée

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Longeville-sur-Mer

Soirée Nu-Cumbia Moments Café

Moments Café 404 Chemin des Oursins Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

  .

Moments Café 404 Chemin des Oursins Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 62 00 95 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Nu-Cumbia Moments Café Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Longeville-sur-Mer (Vendée)