Informations pratiques

Cholet

Soirée Open Mic à l’Autre Usine

49 boulevard de la Rontardière Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 19:00:00

fin : 2026-09-14 21:00:00

Date(s) :

2026-09-14

Vous rêvez de tester le stand-up devant un public ou de découvrir de nouveaux talents ?

Pour cette édition, 10 personnes auront l’opportunité de monter sur scène afin de s’essayer au stand-up, dans une ambiance bienveillante et sans pression. Que vous soyez débutant ou simplement curieux de vivre cette expérience, c’est l’occasion idéale de vous lancer !

Les inscriptions sont obligatoires et se font directement par téléphone au 02 41 300 300 ou par e-mail à l’adresse communication@lautreusine.com

Vous préférez rester dans le public ? Pensez à vous inscrire via le lien sur notre site internet. .

49 boulevard de la Rontardière Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 contact@lautreusine.com

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English :

L’événement Soirée Open Mic à l’Autre Usine Cholet a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Choletais