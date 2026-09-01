Soirée Open Mic à l’Autre Usine Cholet
lundi 14 septembre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Soirée Open Mic à l’Autre Usine
49 boulevard de la Rontardière Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 19:00:00
fin : 2026-09-14 21:00:00
Date(s) :
2026-09-14
Vous rêvez de tester le stand-up devant un public ou de découvrir de nouveaux talents ?
Pour cette édition, 10 personnes auront l’opportunité de monter sur scène afin de s’essayer au stand-up, dans une ambiance bienveillante et sans pression. Que vous soyez débutant ou simplement curieux de vivre cette expérience, c’est l’occasion idéale de vous lancer !
Les inscriptions sont obligatoires et se font directement par téléphone au 02 41 300 300 ou par e-mail à l’adresse communication@lautreusine.com
Vous préférez rester dans le public ? Pensez à vous inscrire via le lien sur notre site internet. .
49 boulevard de la Rontardière Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 contact@lautreusine.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Open Mic à l’Autre Usine Cholet a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)
- Séances de Hatha Yoga Cholet 10 septembre 2026
- Concert de Musique Classique en l’église Saint-Pierre Rue Saint-Pierre Cholet 13 septembre 2026
- Yoga du rire septembre 2026 à juin 2027 Cholet 14 septembre 2026
- Soirée Jeux de Société Cholet 18 septembre 2026
- Visites théâtralisées de l’Espace Jean Guichard par la TRPL Espace Jean Guichard / Théâtre Interlude Cholet 19 septembre 2026