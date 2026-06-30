Soirée organisée par le club taurin Lou Santen aux arènes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer jeudi 2 juillet 2026.

Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée organisée par le club taurin Lou Santen aux arènes

Jeudi 2 juillet 2026 à partir de 21h45. Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:45:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Spectacle mixte aux arènes organisé par le Club Taurin Lou Santen. Tarifs 10€ / réduit 5€.

Au programme

1ère partie 4 taureaux en course et surprise pour les enfants.

2ème partie taureau en rodéo ferrade en piste veau pour les enfants et saut de cheval à cheval. .

Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com

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English :

Mixed-genre show at the arena organized by the Lou Santen Bullfighting Club. Admission: 10? / reduced rate 5?.

L’événement Soirée organisée par le club taurin Lou Santen aux arènes Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer